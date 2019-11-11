Артемий Лебедев обратился к Кадырову и его «псам»

Дизайнер Артемий Лебедев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову после его слов о наказаниях для пользователей интернета за оскорбление чести. В посте в Telegram-канале он пояснил, что не боится ответить чеченскому лидеру.

«Тебя настолько боятся, что в ответ молчат. А я — не молчу», — подчеркнул Лебедев. Он согласился с Кадыровым в том, что есть вещи важнее законов, например, любовь, семья и жизнь, и что законы несовершенны. «Но лучше них человечество не придумало ничего. Без правосудия мы вернемся в каменный век», — добавил дизайнер.

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Он отметил, что глава республики призывает убивать за обиду, но Лебедев отметил, что «никакое достоинство никакого мужчины» не стоит того, чтобы этот мужчина мог принять решение убить. «Жизнь дается человеку богом, и никто не вправе ее отнимать. Даже человек, у которого задета честь», — заключил дизайнер.

По его словам, настоящие мужчины решают свои проблемы бескровно, а силой нельзя завоевать уважение, только страх. «Вспомни об этом, когда будешь наставлять свой народ в следующий раз. И держи своих псов на цепи, пожалуйста. Обнимаю, брат», — написал в конце обращения Лебедев.

В начале ноября Кадыров на встрече с представителями малого и среднего бизнеса сделал заявление, на которое обратила внимание «Русская служба "Би-би-си"». Согласно переводу с чеченского языка, глава республики сказал, что «тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится».

Выступление было показано в эфире ЧГТРК «Грозный», но без перевода на русский язык. По словам носителей языка, перевод корректен, но они добавили, что слово «убивать» в чеченском языке может быть употреблено в переносном значении.

Пресс-секретарь руководителя республики Альви Каримов сообщил, что слова Кадырова были искажены. Британская телерадиовещательная компания «Би-би-си» в ответ заявила, что высказывание Кадырова было переведено с чеченского на русский точно.

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