Психиатры признали здоровым набросившегося на психиатра с молотком россиянина

Суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима 58-летнего жителя города Бугуруслан Оренбургской области, который пытался убить психиатра, отправившего его на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Следствием и судом установлено, что утром 16 ноября 2018 года в областной психиатрической больнице №4 мужчина накинулся со строительным молотком на врача. Мотивом нападения стала месть за то, что медик отправила его в 2015 году на принудительное стационарное лечение.

Нападавший успел нанести психиатру один удар по голове, но доктор оказала ему активное сопротивление.

Напавшего задержали. В ходе следствия он отрицал свою вину в покушении на убийство. Ему была проведена судебная стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым.

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