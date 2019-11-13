Генерал ФСБ рассказал про допрос Скрипаля

Бывший руководитель военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России генерал-полковник Александр Безверхний рассказал о своем допросе офицера ГРУ Сергея Скрипаля после его задержания в 2004 году. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает РИА Новости.

Безверхний возглавлял службу в 2000-2015 годах и лично занимался разработкой Скрипаля. По словам генерал-полковника, он считает Скрипаля предателем, так как он решил работать на другое государство. Безверхний также назвал Скрипаля человеком, «предавшим огромное количество сотрудников военной разведки и сломавшим судьбы огромному количеству людей».

10 марта 2018 года сообщалось, что Скрипаль, отравленный в начале марта в английском Солсбери, был завербован британскими спецслужбами в середине 1990-х годов в Испании.

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По данным издания The Times, в Испанию полковник Скрипаль приехал в командировку и там попал в поле зрения местных спецслужб, а затем и МИ-6. Так, в 1995-м российский офицер встретился там с агентом британской разведки, выдававшим себя за торгового представителя. Уже тогда британцы были в курсе того, что Скрипаль служит в Главном управлении Генштаба ВС России (более известно как ГРУ), и раскрытая им информация о собственном статусе не стала для них новой.

В рамках сотрудничества с британцами Скрипаль передал им, в частности, «весь телефонный справочник ГРУ». После освобождения и переезда в Великобританию в 2010 году он еще некоторое время консультировал западные разведслужбы и, как уточняет The Times, ежемесячно встречался с завербовавшим его агентом в ресторане в Солсбери, где обсуждал некие дела в Польше.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Москву и назвал имена предполагаемых виновников — Александра Петрова и Руслана Боширова. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

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