Европейским банкам предложили объединиться или умереть

Если мелкие банки, особенно европейские, хотят выжить в ближайшие годы, то им придется объединиться. Об этом на мероприятии в Цюрихе заявил глава швейцарского банка UBS Серджио Эрмотти, передает Reuters.

По его мнению, для сохранения конкурентоспособности финансовым организациям необходим определенный объем активов, а слишком мелкие организации не смогут наверстать упущенное и догнать конкурентов в США. «Фраза "слишком большой, чтобы рухнуть" больше не актуальна для европейских и швейцарских банков, теперь надо говорить "слишком маленький, чтобы выжить"», — объяснил он.

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UBS в этом году пытался договориться с Deutsche Bank о создании инвестиционно-банковского альянса. Попытка завершилась неудачей, но она показывает, что швейцарская кредитная организация действительно пытается найти партнеров.

Ранее в Deutsche Bank предупредили, что если Европейский центробанк не изменит политику отрицательных ставок по депозитам, то банковскому сектору Европы будет нанесен непоправимый ущерб. В свою очередь, в консалтинговой компании McKinsey считают, что 60 процентов банковских организаций по всему миру не готовы к будущему финансовому кризису. При этом большинство проблемных банков находятся в Европе и странах Азии.

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