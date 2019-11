Секрет нижнего белья Мэрилин Монро раскрыли спустя полвека

Голливудская актриса Мэрилин Монро исполняла песню Happy Birthday для Джона Кеннеди в 1962 году, будучи в узком полупрозрачном платье без белья. Воспоминания о легендарном выступлении описаны в книге Life isn't everything: Mike Nichols, as remembered by 150 of his closest friends («Жизнь это еще не все: Майк Николс в воспоминаниях 150 его ближайших друзей»), сообщает People.

В книге приводятся воспоминания колумнистки The New York Times Морин Дауд (Maureen Dowd). По ее словам, режиссер Майк Николс во время выступления стоял прямо за Монро. Во время исполнения песни платье на певице разошлось, и под ним не оказалось нижнего белья.

Монро была одета в обтягивающее полупрозрачное платье, расшитое стразами. Оно было настолько тесным, что модельеру Жану Луи пришлось зашивать его уже на актрисе.

