«Газпром» отказался верить в «розовую» зиму

Глава «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в прогнозе руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда на грядущую зиму, передает «Интерфакс».

По словам топ-менеджера, в газовой компании считают, что предстоящая зима будет холоднее, чем прошлогодняя, а не мягкой и «розовой», как предсказывают синоптики. «Мы работаем во многих регионах, и кое-где уже по-настоящему трещат морозы. И по прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой», — поделился мнением Миллер.

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Он добавил, что по факту погода любит преподносить сюрпризы, и за примерами далеко ходить не надо. Глава «Газпрома», в частности, вспомнил «русскую зиму» в Европе в марте 2018 года и назвал прошедшее лето в России «темно-синим».

Говоря о подготовке производственных мощностей в «Газпроме», Миллер сообщил, что в компании полностью готовы к зиме и к пиковым нагрузкам.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре. По осадкам зима будет близка к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России — там возможен их дефицит.

«Розовой» зима называется потому, что на прогностических картах участки российской территории с температурой около и выше нормы закрашены розовым цветом. Такое определение Вильфанд использовал в 2017 году, когда пытался охарактеризовать лето на пресс-конференции перед журналистами.

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