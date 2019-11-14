Грузия ответила Кадырову по поводу дороги в Чечню

Вопрос строительства прямой дороги из Чечни в Грузию никогда не обсуждался. Об этом заявил представитель грузинского премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе, сообщает газета Kvira.

Он отметил, что регулярно слышит подобные заявления, однако планов по строительству такой дороги не существует. « С российским правительством об этом не идет речь», — сказал Абашидзе.

13 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров предложил открыть дорогу от села Итум-Кали до Грузии. По его словам, это очень экономически важный проект, поскольку такая трасса позволит наладить автомобильное сообщение Северного Кавказа с Европой и Турцией.

Он подчеркнул, что дорогу хотели построить после завершения первой чеченской войны в 1996 году, но Грузия заморозила стройку. Эту информацию подтверждает ТАСС.

В настоящий момент единственный функционирующий пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии — транспортно-пропускной пункт «Казбеги — Верхний Ларс» в Северной Осетии.

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