Украина призвала США вернуться к «формату Нуланд»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Вашингтон должен создать структуры, отвечающие за отношения с Киевом, подобные существовавшим в 2013-2014 годах. Его слова приводит украинская служба «Би-би-си».

По словам дипломата, он хотел бы, чтобы администрация президента США Дональда Трампа не упраздняла должность специального представителя по отношениям с Украиной. «Но все же я думаю, что надо вернуться к тому формату, который был при Виктории Нуланд, когда у нее за спиной стояла вся мощь Государственного департамента [Cоединенных Штатов]», — заявил Пристайко.

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Он отметил, что Курт Волкер, который в сентябре подал в отставку с должности спецпредставителя США, не имел своего аппарата. Пристайко считает, что по этой причине уровень взаимодействия Вашингтона и Киева был «немного понижен».

При этом украинский дипломат добавил, что более эффективным был период, когда Нуланд занимала официальную позицию в Госдепартаменте и одновременно отвечала за Украину, имея при этом свой аппарат. «Эти люди (сотрудники аппарата — прим. «Ленты.ру») профессионально занимаются отношениями с Украиной и видят кроме минского процесса весь спектр отношений с США», — пояснил свою позицию Пристайко.

Ранее сообщалось, что украинский министр считает главной задачей для Украины «не стать разменной монетой» во внутриполитической жизни США. По его словам, Украина стремится иметь поддержку со стороны обеих американских партий, Демократической и Республиканской, и хочет иметь поддержку со стороны США вне зависимости от того, к какой политической силе принадлежит президентская администрация.

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