Москвичам раздадут собак и кошек из приютов на фестивале

В Москве на Хлебозаводе №9 в субботу и воскресенье, 16 и 17 ноября, пройдет фестиваль WOOF, на котором можно будет забрать себе домой собак и кошек из приютов. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

16 ноября можно будет выбрать питомца из 120 собак, а 17 ноября — из 200 кошек. Организаторы отмечают, что все звери здоровы, привиты и стерилизованы. Животным и их новым владельцам обещают подарки: миски, лежанки, корма, а также бессрочный сертификат на бесплатное посещение двух врачей ветеринарной клиники. Будущим хозяевам нужно взять с собой паспорт.

На площадке фестиваля пройдет сбор подарков для приютов города. В пункте приема можно оставить консервы, корма, поводки, ошейники и лекарства. В зоомагазине будут продаваться товары для питомцев. Для них также откроется ресторан «Собачий», где собак и кошек бесплатно покормят и напоят водой.

Для детей на фестивале будет выделена отдельная зона, где на мастер-классе «Школа юного ветеринара» профессиональные ветеринарные врачи обучат их первым навыкам по уходу за домашними животными.

Ранее в ноябре сообщалось, что жительница английского города Долиш отказалась от высокооплачиваемой работы, чтобы управлять приютом для кошек. 54-летняя Трейси Аткин (Tracie Atkin) работала ипотечным брокером более 35 лет. Чтобы справиться со стрессом на работе, она завела бенгальскую кошку по кличке Белла. Британка так полюбила питомца, что в 2017 году решила стать волонтером в приюте для кошек Cats Protection. Несколько месяцев спустя там появилась вакансия руководителя отдела добровольцев. Зарплата была невысокой, но Аткин решила, что деньги для нее не так важны, и согласилась.

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