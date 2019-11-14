Третий фигурант дела об угрозах убийством российскому судье признал вину

Третий обвиняемый по уголовному делу об угрозах убийством судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко Евгений Ерзунов признал вину. Об этом сообщает ТАСС.

«Я признаю вину», — сказал Ерзунов на заседании Басманного суда столицы, где рассматривается вопрос о мере пресечения.

11 ноября стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали двоих россиян — Алексея Вересова и Сергея Пловца. Первому вменяются преступления, предусмотренные частью 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), второму — частью 1 статьи 296 («Угроза в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования»). Оба признали свою вину. 13 ноября они были арестованы.

Показания Пловца позволили задержать Ерзунова в аэропорту Внуково, когда он собирался покинуть Россию. По версии следствия, именно Ерзунов является автором поста об угрозах Криворучко.

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