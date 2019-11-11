Россиян задержали за угрозы убийством судье Мосгорсуда

В отношении двоих мужчин возбуждены уголовные дела за публикацию в интернете угроз убийством в адрес судьи Московского городского суда и экстремизм. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, ранее судимому Алексею Вересову 1973 года рождения вменяется часть 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ, а Сергею Половцу 1978 года рождения — часть 1 статьи 296 («Угроза в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования») УК РФ.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Вскоре им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

3 сентября сообщалось, что блогера Владислава Синицу, опубликовавшего в Twitter пост с призывами убивать детей силовиков, приговорили к пяти годам лишения свободы. Блогер признал факт размещения записи с угрозами, но заявил, что не считает себя виновным в экстремизме.

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