Месть сочли причиной стрельбы в колледже в Благовещенске

Причиной стрельбы в колледже в Благовещенске могла стать месть за девушку. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на студентов учебного заведения.

По словам однокурсников расстрелявшего своих одногруппников Даниила Засорина, его близкую подругу изнасиловали в одной из аудиторий. Узнав об этом, Засорин рассвирепел и, войдя с оружием на занятия, начал целиться в тех, кого считал причастными к преступлению.

Заявление об изнасиловании в правоохранительные органы не поступало. Следователи проверяют эту версию. Подруга и родные Засорина будут допрошены.

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Утром в четверг, 14 ноября, студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска открыл стрельбу по одногруппникам. Погиб один человек, трое пострадали, стрелок покончил с собой. По предварительным данным, студента удалили с занятия, после чего он вернулся в колледж с охотничьим ружьем Иж-81 и расстрелял одногруппников.

Известно, что стрелку 19 лет, его зовут Даниил Засорин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений»). В городе созвали оперативную комиссию, губернатор обещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

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