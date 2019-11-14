Стало известно о мерах безопасности в колледже Благовещенска

Благовещенский колледж, где в результате стрельбы погибли два человека, был оборудован тревожной кнопкой. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство образования и науки.

По данным ведомства, в учебном заведении были приняты все необходимые меры безопасности, там находилась охрана. Со студентами колледжа работают сотрудники полиции и следователи. Пока не решено, будут ли в пятницу проходить занятия.

В начале учебного года система охраны колледжа проходила проверку и работала исправно. Жалоб от преподавателей и студентов не было.

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Утром в четверг, 14 ноября, в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска началась стрельба. По предварительным данным, студента выгнали из аудитории, после чего он вернулся в колледж с охотничьим ружьем Иж-81 и расстрелял одногруппников. После перестрелки с полицейскими молодой человек покончил с собой. Сообщалось, что стрелок — 19-летний Данил Засорин.

В Благовещенске создана экстренная комиссия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве из хулиганских побуждений. Власти пообещали помочь семьям погибших и пострадавших.

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