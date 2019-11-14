В российском регионе объявили траур после двух автокатастроф

В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура из-за гибели 11 человек в двух авариях, которые произошли менее чем за сутки. Соответствующее объявление сделал губернатор региона Александр Осипов, передает ТАСС.

Губернатор также выразил соболезнования семьям погибших.

Аварии произошли на территории Агинского округа. Вечером 13 ноября в километре от поселка Агинское столкнулись Honda Prelude и Lexus, погибли четыре человека, трое пострадали.

Утром 14 ноября на 108-м километре федеральной трассы Чита — Забайкальск в Агинском районе водитель микроавтобуса Hyundai столкнулся с двумя грузовиками. В этой аварии погибли семь человек, еще двое получили травмы. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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