Министр обороны Украины объявил Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал Россию врагом, с которым невозможны финансово-экономические отношения. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook.

«Еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв — Россия (Росія — на украинском)… Если же враг — Россия, то с врагом говорят только или языком оружия, или языком опытных дипломатов», — написал Загороднюк. Он считает, что российско-украинские отношения в финансово-экономической сфере не должны быть восстановлены.

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Загороднюк добавил, что украинским властям необходимо делать все возможное для интеграции страны с НАТО на всех уровнях. При этом, по словам Загороднюка, как министр обороны он лично контролирует эти вопросы.

Ранее украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить рядом с Россией. По его словам, Москва и Киев являются «заложниками географии». В связи с этим Украине необходимо строить отношения с Россией на трех уровнях: межличностном, экономическом и политическом.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет ее страной-агрессором. Кремль отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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