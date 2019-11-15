Обнаружен редчайший трехрогий олень

Необычный олень попал в объектив фотографа в американском штате Мичиган. Об этом сообщает The Washington Post.

В прошедшие выходные, 9-10 ноября, 75-летний фотограф Стивен Линдберг (Steven Lindberg) вышел на прогулку в лес возле своего дома. По привычке он захватил с собой фотоаппарат, чтобы сфотографировать своего пса по кличке Макс. Затем он заметил оленя и решил сделать фото животного.

Линдберг рассказал, что животное не испугалось и даже позировало для фотографий, красуясь перед ланью, лежавшей неподалеку. Фотограф сделал несколько десятков снимков на камеру и телефон. Он признался, что не заметил третьего рога у оленя, пока не пересмотрел фотографии по возвращении домой.

Американец разместил фотографию необычного оленя на своей странице в Facebook, она моментально собрала несколько сотен лайков и комментариев.

Ветеринарный врач Стив Эдвардс (Steve Edwards) сообщил, что на миллион оленей встречается лишь одна особь с тремя рогами. Поэтому Линдберг решил оставить в тайне место, где он встретил оленя, чтобы его жизни ничего не угрожало во время сезона охоты.

Ранее сообщалось об олене редкого вида, который был замечен впервые за 29 лет. Вьетнамский оленек размером с кошку попал на камеру видеонаблюдения, установленную в лесу.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!