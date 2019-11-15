Дочь Трампа появилась на публике в пижаме

Дочь президента США Дональда Трампа Иванку заметили на улицах Вашингтона в костюме в пижамном стиле. Об этом пишет Daily Mail.

На размещенных в сети снимках она запечатлена в нежно-розовом оверсайз-блейзере, свободных брюках с высокой талией и золотистых босоножках, в ее руках — клатч аналогичного оттенка.

В таком образе 38-летняя женщина в сопровождении супруга отправилась на мероприятие своего брата Дональда Трампа-младшего. Оно было организовано в честь того, что его книга «Триггер» оказалась лидером в списке бестселлеров по версии New York Times.

24 сентября дочь Трампа заподозрили в появлении без нижнего белья на Генассамблее ООН. Она появилась на конференции, посвященной религиозной свободе, в голубой рубашке, белой юбке Prada с цветочным принтом и черных туфлях на высоком каблуке. Большинство подписчиков Иванки Трамп восхитились ее внешним видом и нарядом, но были и те, кого он смутил.

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