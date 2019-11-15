Стало известно о роли «капли джина» в образах Елизаветы II

Личная советница и главный модельер Елизаветы II Анджела Келли использует джин, чтобы сохранить сияние украшений британской королевы. Об этом она рассказала в своей книге «Другая сторона монеты: королева, модельер и платяной шкаф», пишет Metro.

«Капля джина и воды пригодятся, чтобы придать алмазам дополнительный блеск. (...) Только не говорите ювелиру!» — написала Келли. По ее словам, это один из самых старинных и лучших способов продлить «срок службы» аксессуаров.

Модельер пропитывает джином ватный диск, а затем протирает им изделие. Более крупные украшения следует полностью залить жидкостью, предварительно положив их на слой фольги в кастрюлю, и продержать в течение 20 минут. После этого украшения необходимо ополоснуть водой.

Автор книги отметила, что королева носит много сверкающих аксессуаров, будь то короны для масштабных событий или броши и ожерелья для ежедневной носки.

В том же издании Келли сообщила, что Елизавета II отказалась носить одежду из натурального меха. Предполагается, что британская королева начнет надевать вещи из искусственного меха в холодное время года уже в 2019-м. При этом не уточняется, распространяется ли ее решение на ношение церемониального наряда, который включает в себя пурпурную бархатную мантию, отделанную мехом горностая, — в ней королева была на своей коронации в 1953 году.

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