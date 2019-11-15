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Российский боец через боль продолжил поединок и был нокаутирован

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Сергей Харитонов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселлу в главном поединке турнира Bellator 234 в Тель-Авиве (Израиль). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В первом раунде россиянин почувствовал боль в ноге, однако продолжил поединок. Уже во втором раунде Вассел провел серию ударов по лежавшему на настиле Харитонову, который не оказывал активного сопротивления. В итоге судья остановил бой и зафиксировал победу британца техническим нокаутом.

Позднее в Instagram Харитонов написал, что порвал связку в первом раунде. Он пообещал сделать операцию и вернуться в октагон.

Для Харитонова это поражение стало восьмым при 30 победах. На счету Вассела 19 побед и восемь проигрышей. Россиянин в августе также был участником главного поединка на турнире Bellator. Тогда он нокаутировал американца Мэтта Митриона.

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