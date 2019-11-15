Историка-расчленителя привезли на место убийства аспирантки

Историка и доцента СПбГУ Олега Соколова, арестованного по делу об убийстве сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко, привезли на набережную реки Мойки для проведения следственных действий. Видео с ним публикует телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как Соколов в шлеме и бронежилете выходит из спецавтомобиля в окружении адвоката и сотрудников правоохранительных органов. Один из силовиков держит манекен, на котором обвиняемый покажет, как совершал убийство Ещенко.

Соколова одели в бронежилет и шлем, как того требует инструкция по обеспечению безопасности обвиняемых и подозреваемых при проведении следственных действий в общественных местах, пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, следствие проводит с Соколовым проверку показаний на месте.

Историк проживает в квартире на набережной, где, по данным следствия, он застрелил девушку, расчленил ее тело, а затем сбросил останки в реку Мойку. Там его задержали с рюкзаком, в котором были руки погибшей.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке отрезанные женские руки. Историка в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.

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