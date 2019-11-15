Британская компания потеряла миллионы из-за безукоризненности Норвегии

Норвежский нефтяной фонд внес в черный список британскую охранную компанию G4S из-за опасений по поводу нарушений прав трудовых мигрантов в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом пишет Bloomberg.

Совет крупнейшего в мире фонда принял соответствующее решение по рекомендации Норвежского совета по этике, который занимается мониторингом инвестиций. Это означает, что фонду будет запрещено инвестировать в G4S или приобретать участие в нем.

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Вскоре после того, как об этом стало известно, акции G4S рухнули на 3,7 процента. В конце 2018 года фонд владел 2,33 процента акций G4S — пакет на тот момент оценивался в 91 миллион долларов. Политика фонда заключается в продаже акций компании до объявления об исключении.

G4S в свою очередь заявила, что провела «тщательное расследование» проблем, поднятых Советом по этике Норвегии, и что компания добивается прогресса в укреплении стандартов найма и социального обеспечения на Ближнем Востоке.

«Мы полностью согласны с тем, что трудовые мигранты нуждаются в заботе и поддержке и заслуживают того, чтобы к ним всегда относились с достоинством и уважением», — сказал представитель компании.

По информации Норвежского совета по этике, у сотрудников G4S в Катаре и ОАЭ часто отбирают паспорта, им платят меньше обещанного или вынуждают их брать кредиты для получения работы в компании. Зачастую они не могут бросить работу из-за долгов.

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