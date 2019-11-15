44-летняя солистка «Маневров» и ее мать найдены мертвыми в Москве

Бывшая солистка рок-группы «Маневры» Надира Садыкова и ее мать Рана Садыкова найдены мертвыми в их московской квартире. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что тела находились в квартире несколько месяцев.

Родственник артистки обратился в полицию 14 ноября, заявив, что в последний раз разговаривал с ее 67-летней матерью в апреле, после чего не мог дозвониться до обеих. Он приезжал к ним домой, однако ему не открыли дверь. Соседи рассказали, что в последний раз видели женщин в июле.

Спасатели вскрыли квартиру и обнаружили тела Садыковых в ванной. На шее 44-летней певицы была накинута веревка.

Группа «Маневры» появилась в Троицке, Садыкова выступала в ней как вокалистка. Песни коллектива звучали в эфире «Нашего Радио», две их композиции вышли в сборнике «Рок из подворотен» от группы «Пилот».