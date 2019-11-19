После смерти певицы «Маневров» и ее матери возбуждено дело по статье «Убийство»

По факту смерти бывшей солистки рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее матери Раны Садыковой в их квартире возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщает РЕН ТВ во вторник, 19 ноября.

Отмечается, что женщины погибли около месяца назад. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. В их квартире был проведен обыск, изъяты электронные средства связи, пачка таблеток феназепама, окурок сигареты и два кошелька. Следствие также изучает записи с камер наблюдения в подъезде.

15 ноября сообщалось, что тела 44-летней Садыковой и ее 67-летней матери были найдены в ванной их квартиры. В полицию обратился дядя певицы, заявивший, что не может связаться с родственниками. Отмечалось также, что на шее Надиры Садыковой была накинута веревка.

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