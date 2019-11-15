Порноактриса обвинила Богдана Титомира в попытке изнасилования

Бывшая студентка МГИМО и порноактриса Ангелина Дорошенкова в ходе шоу «Прямой эфир» обвинила певца Богдана Титомира в попытке изнасилования. Запись передачи опубликована на сайте телеканала «Россия 1».

По словам 25-летней девушки, в квартире у общих друзей артист начал домогаться ее. Она заявила, что после отказа в сексе бывший участник группы «Кар-Мэн» начал рвать на ней одежду, ударил ее ногой в живот, а затем избил. «Мне уже поступали угрозы, мне страшно, и я не могу находиться в Москве», — добавила она, пояснив, что после инцидента она скрывалась от «сумасшедшего деда» в Сочи.

Титомир отрицал все обвинения и рассказал, что познакомился с Дорошенковой три года назад: «Она была худенькая, симпатичная, и я с ней влегкую замутил. Я в то время перечпокал не одну порнозвезду. Тогда мне было это достаточно интересно».

В конце программы артисту предложили пройти проверку на детекторе лжи. Результаты показали, что у певца и порноактрисы действительно произошел конфликт, однако избиения и попытки изнасилования не было.

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