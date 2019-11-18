Собака одолела огромного гаура и помогла хозяину

В индийском штате Карнатака сняли на видео противостояние гаура и домашней собаки. Об этом сообщает Newsflare.

Поздним вечером владелец кофейной плантации Венкатеш (Venkatesh) возвращался домой на джипе. С ним ехал его пес по кличке Атом. Неожиданно узкую проселочную дорогу преградил крупный бык. Он упрямо стоял на месте и отказывался уступать путь.

Атом выскочил из машины и набросился на животное. Игнорируя окрики хозяина, он лаял на гаура, пытался укусить его за ноги и в итоге прогнал его с дороги.

Гауры — самые крупные представители рода настоящих быков. Их длина достигает трех метров, а высота в плечах составляет до 2,3 метра. Встречаются в Пакистане, Индии, Непале, Бангладеше, Мьянме, Таиланде, Камбодже, южном Вьетнаме и Малайзии. Возле человеческих поселений гауры ведут ночной образ жизни.

В июле сообщалось, что в американском штате Массачусетс на туриста напали яки. Они показались ему неопасными, поэтому мужчина приблизился к ним. Когда до быков оставалось меньше двух метров, один из них наклонил голову, фыркнул и бросился на путешественника. Затем к погоне за человеком присоединились остальные яки.

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