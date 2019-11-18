Россия и Куба задумали перейти на расчет в нацвалютах

Россия и Куба обсуждают переход на взаимные расчеты в национальных валютах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Этот вопрос пока находится на стадии обсуждения межправкомиссиями и центральными банками стран. Предполагается, что Куба подключится к системе передачи данных ЦБ России и начнет продавать в Москву свои товары за рубли. Накопленная в итоге на Кубе российская валюта будет использоваться для оплаты товаров из Москвы. В настоящее время расчеты с Кубой затруднены, поскольку страна находится под санкциями США.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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