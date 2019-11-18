Спасением из «полыхающей» российской АПЛ впечатлились в США

Кадры учений по спасению моряков через торпедные аппараты внутри атомной подводной лодки (АПЛ) К-456 «Тверь» проекта 949А «Антей» являются зрелищем не для слабонервных, пишет The Drive.

Таким образом американское издание отреагировало на ролик телеканала «Звезда», в котором показано «учение по борьбе за живучесть корабля при возникновении в одном из отсеков субмарины пожара».

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The Drive напоминает, что К-456 «Тверь» относится к тому же проекту АПЛ, что и затонувшая в августе 2000 года в Баренцевом море субмарина К-141 «Курск». «Бегство из горящей подводной лодки в громоздком костюме через торпедный аппарат, конечно, не для слабонервных, но наличие как можно большего количества вариантов, чтобы выбраться живым, несомненно, приветствуется», — пишет издание.

В октябре 2018 года портал Mil.Press FLOT написал, что спустя 18 лет после катастрофы К-141 «Курск» российский флот не располагает возможностями оперативного спасения моряков из терпящих бедствие субмарин.

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