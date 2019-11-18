Россия создаст исключительно боевой самолет

Учебно-боевой самолет Як-130 будет модернизирован до боевого, передает ТАСС заявление главы «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрия Слюсаря.

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«Здесь мы представляем начало проекта по его глубокой модернизации — мы значительным образом расширяем его боевые возможности. Он становится не просто учебно-боевой самолет, а в значительной степени боевой самолет», — сказал менеджер на авиасалоне Dubai Airshow 2019 (ОАЭ).

В августе ТАСС сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России имеют более 1,8 тысячи самолетов, в частности, около 150 учебно-тренировочных машин.

В июне журнал The National Interest написал, что российский учебно-боевой самолет Як-130 («Рукавица» по классификации НАТО) и созданный на его основе итальянский M-346 Master ожидает «светлое будущее».

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