В «Афиша Daily» сменился главный редактор

Трифон Бебутов станет новым главным редактором интернет-издания «Афиша Daily». Как сообщается на сайте компании, он сменит ранее занимавшего этот пост Егора Белякова.

Бебутов приступит к исполнению своих обязанностей 20 ноября. С марта 2019 года он занимался медиапроектами в Институте «Стрелка», а до этого работал диджитал-директором в журнале Esquire.

Беляков стал главным редактором «Афиши Daily» в ноябре 2017 года. По его словам, он отойдет от оперативного управления редакцией уже в ноябре, а до конца года передаст все дела. «Это было долго и в каком-то смысле навсегда, но пора двигаться дальше», — прокомментировал он свой уход.

Управляющий директор «Афиши» Варвара Мельникова выразила благодарность Белякову и отметила, что при нем «Афиша Daily» подтвердила свой особый статус среди городских изданий. «Мы видим, как активно меняются интересы наших читателей: от информационно-развлекательного контента к интеллектуальному и стимулирующему к развитию», — сказала она.

Мельникова добавила, что новому главреду будет необходимо найти новый баланс между актуальными трендами и общественно значимыми темами. Она подчеркнула, что при этом важно не потерять особую тональность издания. Она также назвала Бебутова «лучшим кандидатом», который способен справиться с новыми вызовами, стоящими перед компанией.

«Афиша Daily» — часть объединенной компании «Афиша», в которую входят платформа «Афиша», приложение «Афиша Дети», YouTube-канал «Афиша Видео» и сервис по покупке билетов «Рамблер/Касса». Интернет-издание было запущено в декабре 2015 года.

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