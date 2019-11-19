Россияне зарезали барана во дворе на свадьбе и попали на видео

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В Санкт-Петербурге во дворе многоквартирного дома россияне в честь свадьбы зарезали барана. Видео обряда появилось в одной из местных групп во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 15 сентября в поселке Шушары Пушкинского района города. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как гости столпились вокруг расстелившего на земле клеенку мужчины и наблюдали за ним, пока он резал барана. Затем убитое животное завернули в клеенку, на которой проходил обряд, и донесли до микроавтобуса, припаркованного на другом конце двора.

Председатель комитета межнациональных отношений и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов написал на своей странице в соцсети, что в момент совершения обряда рядом могли находиться дети. «Санкт-Петербург — не место для кровавых обрядов! Если того требует вера или традиции, это должно происходить в специальных местах или там, где никто не увидит!» — возмутился он, подчеркнув, что направил запрос в городское управление МВД с просьбой привлечь к ответственности причастных к убийству барана людей. «Настало время уходить от жертвоприношений в общественных местах!» — заключил Капитанов.

Члены Пушкинского отделения партии «Яблоко» и зоозащитники фракции, в свою очередь, потребовали возбудить уголовное дело по статье 245 («Жестокое обращение с животными»). В своем заявлении они подчеркнули, что в момент совершения обряда жильцы многоквартирного дома звонили в полицию, но на их обращения не отреагировали.

В конце февраля в интернете появилось видео, на котором шаманы сожгли пять верблюдов в Ангарске Иркутской области. В описании к видео было указано, что подобный обряд проводился впервые в истории и якобы был направлен на укрепление России и ее народов. На кадрах сначала видно, как верблюдов на привязи тащат под звуки шаманских бубнов к месту проведения ритуала, а затем показывается сожжение животных на костре.

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