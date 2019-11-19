Депутаты нашли в России «протестные лагеря»

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила в ряде регионов так называемые лагеря, в которых проходит подготовка организаторов протестных акций. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам собеседника издания, центры создаются некоммерческими организациями при помощи финансовых вливаний из-за границы. Список организаций не приводится, сообщается лишь, что «лагеря» могут действовать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Крыму, Омске и в регионах Северного Кавказа.

Член комиссии Адальби Шхагошев заявил, что речь идет о виртуальных платформах. По его словам, парламентарии считают целесообразным ввести уголовную ответственность для обучившихся в подобных центрах организаторов несогласованных митингов. Наивысшей мерой наказания может стать лишение свободы, уточнил он.

«Человек, прошедший обучение в подобном центре, в принципе не должен получить разрешение на проведение митинга», — сказал Шхагошев.

По его словам, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в следующем году.

14 ноября глава комиссии Василий Пискарев сообщил, что попытки вмешательства иностранных государств в дела России были зафиксированы в 17 регионах. Всего в этой деятельности участвовали более 50 юридических лиц и физических лиц, уточнил он.

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