В Москву приедет Charli XCX

В Москве выступит британская певица Шарлотта Аитчисон, известная как Charli XCX. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 28 ноября в клубе «Известия Hall». Билеты можно приобрести по ссылке.

2017 год в карьере певицы был ознаменован несколькими успешными треками. Сред них — No. 1 Angel и Pop 2, а также записанный совместно с David Guetta Dirty Sexy Money и летний гимн Boys.

2018 год продолжил череду успешных событий в карьере артистки. После серии таких треков, как 5 In The Morning, No Angel, Focus и Girls’ Night Out, Charli XCX дала в Великобритании и Европе несколько больших концертов и съездила в тур с Тэйлор Свифт.

В 2019 году Charli XCX пообещала выпустить новый альбом и отправиться в тур по всему миру. В рамках тура в поддержку альбома Charli XCX приедет в Россию с сольным концертом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!