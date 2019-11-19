Подмосковье и Ульяновская область обменяются опытом цифровизации

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Ульяновской области Сергей Морозов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает РИАМО.

Соглашение подразумевает сотрудничество при реализации мероприятий национального проекта «Цифровая экономика», а также обмен передовыми цифровыми и инженерными решениями.

«Обмениваясь опытом, мы ищем оптимальные способы управления той или иной сферой — образованием, здравоохранением, экологией, транспортом. Все должно быть максимально эффективно с точки зрения и муниципального, и регионального управления», — сказал Воробьев.

Он добавил, что подмосковному правительству очень интересен опыт коллег в сфере электронных услуг.

Сергей Морозов, в свою очередь, отметил эффективность решений, принимаемых в Московской области. По его словам, сегодня часто можно услышать о «чуде Подмосковья».

В марте заместитель председателя правительства России Максим Акимов назвал Московскую область примером для других субъектов в части прорывных решений в сфере цифрового государственного управления. Ранее президент «Сбербанка» Герман Греф назвал Подмосковье лидером по внедрению электронных сервисов.