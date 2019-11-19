Удар ножом в ходе ссоры водителя и пешехода назвали «роковой случайностью»

Адвокат водителя, который нанес смертельный удар ножом пешеходу в подмосковных Мытищах, назвал инцидент «роковой случайностью». Об этом сообщает телеканал «360».

По словам защитника, пешеход, когда переходил дорогу в неположенном месте, был пьян, оскорблял водителя, ударил его по лицу и попытался вытащить из салона. В этот момент супруга пенсионера сунула ему в руку нож, с которым они ехали покупать капусту.

Адвокат утверждает, что его подзащитный хотел не убить, а отпугнуть нападавшего. «Он нанес ему удар ножом — не смотря куда. И поехал дальше. Произошедшее — это роковая случайность», — сказал он, добавив, что позднее водитель явился с повинной, плакал и приносил извинения.

Инцидент произошел днем 16 ноября в подмосковных Мытищах. Между водителем внедорожника Volvo и пешеходом возник конфликт, в ходе которого автомобилист ударил оппонента ножом в шею. От полученных ранений 43-летний мужчина скончался.

Нападавшим оказался 68-летний местный предприниматель. На данный момент его допрашивает следствие. По факту убийства возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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