Названо число приехавших в Россию на лечение иностранцев

За первые шесть месяцев 2019 года в Россию приехало лечиться 530 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, передает «Интерфакс».

Так, по его словам, 37 процентов медицинских туристов (люди, приезжающие в другую страну лечиться — прим. «Ленты.ру») приезжают в Россию из Европы. «Часто слышим, что все ограничивается нашими ближайшими соседями, это не так», — отметил Салагай.

Вместе с тем чаще всего медицинские туристы прибывают в Россию из Восточной Европы и ФРГ. Салагай отметил, что из Центральной Азии в первом полугодии 2019 года приехало 60 процентов медицинских туристов.

Кроме того, по словам замминистра здравоохранения, люди чаще всего едут лечиться к кардиологам, стоматологам, офтальмологам, травматологам-ортопедам, неврологам, а также к специалистам по репродуктивной и эстетической медицине.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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