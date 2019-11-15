В российском регионе появится совет по снижению смертности

Экспертный совет по снижению смертности заработает при правительстве Челябинской области. Об этом пишет газета «Карабашский рабочий».

По информации издания, по структуре совет будет разделен на несколько профильных групп. Эксперты, в частности, будут заниматься обсуждением вопросов онкологии, детской смертности, кардиологии и первичной помощи.

«Мы должны досконально проанализировать все недостатки, которые существуют в первичном звене — буквально по каждому учреждению здравоохранения», — отметил губернатор региона Александр Текслер в ходе совещания по вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи.

Уточняется, что совет призван способствовать наиболее эффективному решению задач национального проекта «Здравоохранение». Его планируется реализовать до 2024 года. Одной из целей нацпроекта является снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет. На проект планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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