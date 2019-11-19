В России отреагировали на слухи о запрете проведения домашних матчей Евро-2020

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Его слова приводит Championat.com.

Колосков назвал информацию бредом. «У ФИФА и у УЕФА никаких претензий к РФС нет. Это англичане, они постоянно высасывают такие вещи по любому поводу. А какое отношение к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) имеет Евро-2020? Никакое. Такие новости надо пропускать, на этот бред обращать внимание не надо», — заявил он.

Ранее 19 ноября британский таблоид Daily Mail сообщил, что Россию лишат права проводить турниры, если будет доказан факт манипуляции информацией. Отмечалось, что 9 декабря пройдет заседание исполкома WADA, на котором Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) могут лишить статуса соответствия из-за махинаций с данными.

Чемпионат Европы пройдет летом 2020 года в 12 городах Европы. Сборная России уже прошла отбор на турнир. Санкт-Петербург должен принять три матча группового этапа и одну четвертьфинальную встречу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!