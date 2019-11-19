Супы оказались полезными против смертельной болезни

Ученые Имперского колледжа Лондона выяснили, что некоторые мясные и овощные супы могут прервать жизненный цикл опасного паразита Plasmodium falciparum, вызывающего малярию. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали образцы 56 бульонов домашнего приготовления, рецепты которых передавались из поколения в поколение и использовались для лечения лихорадки. Отфильтрованные экстракты инкубировали в течение 72 часов с различными культурами P.falciparum. Оказалось, что пять бульонов действительно могут затормозить размножение паразита на 50 процентов, блокируя половое созревание.

Состав эффективных в борьбе против малярии супов варьировался, поэтому пока ученые не знают, какие именно ингредиенты могут оказаться полезными. Их предстоит определить в будущих исследованиях и протестировать в клинических испытаниях.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых выяснила, что вера людей в сверхъестественное, в том числе в дьявола и нечистую силу, могла помогать в борьбе с распространением инфекционных заболеваний.

Возбудителями малярии является род простейших Plasmodium, а распространяется заболевание с помощью комаров. В год инфекция убивает до 400 тысяч человек.

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