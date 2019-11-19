Белый мужчина отказался лететь рядом с чернокожей девушкой и получил желаемое

Отказавшегося лететь рядом с чернокожей девушкой-подростком белого мужчину пересадили на другое кресло. Об этом рассказала в своем Twitter-аккаунте 16-летняя Тэйлор Ричардсон (Taylor Richardson), ставшая участницей инцидента.

По ее словам, сосед на рейсе авиакомпании United Airlines из Денвера, штат Колорадо, в Джексонвилл, штат Флорида, отказался сидеть рядом с ней из-за цвета ее кожи. Бортпроводница рейса пересадила его на другое кресло.

Подписчиков девушки возмутило поведение мужчины. Один из них высказал мнение, что авиакомпания должна была пересадить ее в первый класс, однако Ричардсон объяснила, что это было невозможно, поскольку он был полон. Девушка отметила, что кресло рядом с ней было свободным, что ее порадовало.

Позже авиакомпания прислала ей сообщение с извинениями: «Пожалуйста, знайте, что мы искренне сожалеем, что вам пришлось это пережить. Мы не хотим, чтобы наши клиенты когда-либо испытывали какой-либо дискомфорт во время полета и искренне ценим ваше понимание Мы всегда стараемся оставить у наших клиентов хорошее впечатление и хотим, чтобы вы знали, что нам не все равно».

В июле 2019 года семья обвинила перевозчика Jetstar в расизме за то, что сотрудники авиакомпании не пустили их в самолет. Вале Сетаре путешествовал из Сиднея в Голд-Кост с женой Доньей Хушман, двумя детьми и их бабушкой и дедушкой. Перед посадкой между членами экипажа и семьей завязался спор, и сотрудники Jetstar забрали посадочные талоны у туристов.

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