Зеленский поведал о своих детских мечтах

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в детстве хотел стать дипломатом или пограничником. Об этом он заявил на молодежном форуме «Украина растет вместе со мной», передает УНИАН.

По словам украинского лидера, он никогда не хотел учиться за рубежом, желая стать дипломатом в Киеве. «Но тогда я жил в Кривом Роге и для меня Киев был "за границей". Было такое ощущение. Действительно, это столица», — сказал Зеленский.

Он отметил, что хотел стать пограничником. «Сейчас я не являюсь пограничником, но тоже немножечко защищаю наше государство. Как-то так немножко совпало», — добавил президент Украины.

11 ноября стало известно о снижении уровня доверия граждан Украины к новым властям страны. Если в октябре главе государства доверяли 70,5 процента украинского населения, то в начале ноября их доля уменьшилась до 68,2 процента. Одновременно увеличилось число тех, кто не доверяет президенту.

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