Четыре россиянки сутки пытали знакомую горячим чаем и кухонным ножом

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырех жительниц Республики Алтай, обвиняемых в похищении и пытках своей знакомой по предварительному сговору. Об этом в среду, 20 ноября, сообщается на сайте прокуратуры региона.

По данным ведомства, подельницы оказывали давление на потерпевшую, чтобы она изменила показания по другому уголовному делу. Одна из них, будучи пьяной, избила потерпевшую и сломала ей ребро в квартире в Горно-Алтайске. Затем она и две других обвиняемых продолжили наносить жертве удары, обливали ее горячим чаем, обматывали вокруг шеи шнур электрического удлинителя, поджигали волосы на голове зажигалкой и срезали их кухонным ножом.

После этого обвиняемые похитили знакомую и перевезли ее в другую квартиру, где на протяжении суток вместе с присоединившейся к ним четвертой женщиной продолжили истязания. Освободили потерпевшую лишь прибывшие на место сотрудники полиции.

29 июля в Санкт-Петербурге суд приговорил двоих местных жителей к четырем годам лишения свободы за самосуд над 13-летним школьником. Они били подростка ремнем с металлической пряжкой, применяли к нему электрошокер и прижигали его кожу горящей сигаретой.

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