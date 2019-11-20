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Самолет Зеленского сломался

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Самолет президента Украины Владимира Зеленского не смог вылететь из Харькова из-за поломки. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на городскую администрацию.

Уточняется, что Зеленский находился в Харьковской области «транзитом». Президент Украины направлялся из Луганской области. Он 1,5 часа просидел в ожидании взлета, но судно так и не отремонтировали. После этого Зеленскому предложили военный самолет, однако он отказался из соображений безопасности и поехал в аэропорт ожидать починки своего борта.

Источник в системе органов безопасности Украины также подтвердил поломку президентского самолета. Он добавил, что такое произошло впервые за 20 лет.

Владимир Зеленский вылетел этим рейсом из Донбасса, где ранее открыл мост через реку Северский Донец в Станице Луганской. На открытии президент возмутился флагами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), которые развевались над мостом.

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