Ревнивец нашел необычный способ отвадить мужчин от невесты на пляже

@pedrocuz / Instagram

Австралиец подарил своей невесте купальный костюм с изображением собственного лица, чтобы с ней на пляже не заигрывали мужчины. Об этом пишет Daily Mail.

Радиопродюсер Педро Кучковилло Витола (Pedro Cuccovillo Vitola) заявил, что его подруга любит носить бикини, а также демонстрировать их в соцсетях. Он, в свою очередь, ненавидит тратить деньги на очередные такие покупки.

Поэтому, по словам мужчины, он решил приобрести для девушки купальник с уникальным дизайном. «На этот раз я отложил все чувства в сторону и обратился к своему сердцу, чтобы купить ей идеальное бикини», — пояснил он.

На размещенной в сети видеозаписи видно, как Витола предлагает невесте завязать глаза, примерить то, что он для нее принес, и взглянуть на себя в зеркало. Девушка снимает повязку и видит, что на ней надет слитный купальный костюм, на котором и спереди, и сзади нанесено изображение лица ее парня.

«Это отвратительно», — заявляет подруга. Витола, в свою очередь, отмечает, что если кто-то захочет пофлиртовать с ней на пляже, то увидит его лицо, «размазанное по всему ее телу».

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