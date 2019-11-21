Вахтер российской больницы до смерти избил пациента

Вахтера больницы в Ленинском районе Челябинской области обвинили в избиении до смерти 37-летнего пациента. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, 15 ноября между обвиняемым и пациентом произошел конфликт, во время которого вахтер несколько раз ударил больного. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что речь идет о челябинской наркологической больнице. Установлено, что пациент умер из-за тупой травмы живота с разрывом селезенки.

Вахтера задержали, ему предъявили обвинение по пункту «б» части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). СК направил в суд ходатайство о заключении вахтера под стражу. По данным агентства, обвиняемый — уроженец Свердловской области, которого ранее неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности, в том числе за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Ранее в Челябинске сотрудника охранного предприятия «Воевода» приговорили к полутора годам ограничения свободы за то, что он избил в приемном покое двух пациентов. Утром 1 января в больницу №3 доставили пьяного 61-летнего мужчину, с которым у него произошел конфликт. Тогда охранник пристегнул дебошира наручниками к батарее и ударил его не менее 15 раз. 5 января в приемный покой поступил 34-летний пациент, который вел себя неспокойно. Охранник ударил его кулаком в нос, после чего несколько раз применил электрошокер.

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