«Дочка» Сбербанка установит постаматы в «Дикси» и «Виктории»

Дочерняя компания Сбербанка — «Сберлогистика» — и ретейлер «Дикси» подписали соглашение о сотрудничестве и договорились об установке постаматов компании во всех магазинах торговый сетей «Дикси» и «Виктория».

«ГК "Дикси" и дочерняя компания Сбербанка — ООО "СберЛогистика" подписали соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве по развитию логистической инфраструктуры "последней мили". Партнеры договорились о размещении постаматов "Сберлогистики" во всех магазинах торговых сетей "Дикси" и "Виктория". Постаматы будут размещены на условиях аренды», — говорится в сообщении компании.

Соглашение предусматривает, что первые две тысячи постаматов будут установлены до конца 2020 года. Также группа компаний «Дикси» получит возможность использовать постаматы «Сберлогистика» для выдачи собственных интернет-заказов.

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