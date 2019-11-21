Молодежь Подмосковья навестит ветеранов

Молодежь Подмосковья навещает ветеранов Великой Отечественной войны в рамках ежемесячной акции «Ветеран живет рядом» в четверг, 21 ноября. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Очень важно в наши дни помнить о тех, кто почти 75 лет назад отстоял наше мирное небо, был очевидцем и участником тех страшных событий. Важно, что сегодняшняя молодежь неравнодушна к прошлому нашей родины», — сказала министр по социальным коммуникациям региона Елена Красная.

По ее словам, молодые люди помогают восстановить контакты между бывшими сослуживцами или родственниками. Министр подчеркнула, что сказать спасибо можно всегда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что очень важно рассказывать подрастающему поколению о цене победы, о подвигах предков. По его словам, память о Великой Отечественной войне не должна стать «просто историей».