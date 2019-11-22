Наука и техника
 
Последние новости
Появились подробности отставки Ельцина
Мединский поведал о своем увлечении игрой Doom
В Швеции пожаловались на страх россиян посещать страну
Роналду отреагировал на непопадание в состав «Ювентуса»
Мединский объяснил сравнение историка-расчленителя Соколова с Джокером
Россиян призвали игнорировать концерты Ротару
Жена унизила супруга неосторожным словом о работе и попала под шквал критики
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе
Установлена личность второго участника расправы над солдатом в Сирии
Новости партнеров

Обнаружен сближающийся с Землей второй «челябинский метеорит»

Перейти в «Мою Ленту»

Специалисты «Астрономического научного центра» (АНЦ) в Амурской области обнаружили сближающийся с Землей малый астероид, сопоставимый размером с челябинским метеоритом. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Астрономическое тело обнаружили 6 ноября. Было установлено, что оно обращается вокруг Солнца примерно за 2,89 года и сближается с Землей. Астероид имеет поперечный размер 10-15 метров — примерно таким же был метеорит, упавший 15 февраля 2013 года в районе Челябинска.

Отмечается, что астероид обнаружили в момент максимального сближения с Землей — на расстоянии 139 тысяч километров от центра планеты. Ранее космическое тело не попадало в поле зрения астрономов.

В марте специалисты НАСА зафиксировали падение метеорита у полуострова Камчатка, который вызвал взрыв в атмосфере мощностью 173 килотонны в тротиловом эквиваленте. По выделившейся энергии небесное тело заняло второе место после челябинского метеорита.

Метеорит «Челябинск» взорвался в небе над Челябинской областью 15 февраля 2013 года, яркую вспышку в небе видели жители соседних Свердловской области и Казахстана. Взрывной волной в Челябинске выбило стекла в зданиях, были повреждены крыши строений, полторы тысячи человек получили ранения от осколков. Обломки болида упали в озеро Чебаркуль, со дна водоема подняли самый крупный фрагмент весом 600 килограммов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Над Россией зафиксировали падение второго «челябинского» метеорита
Геологи отсоветовали трогать челябинский метеорит из-за непредсказуемых бактерий
Сотрудники ФСБ нашли украденный из музея в Челябинске метеорит
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:05Сегодня

Незримые убийцы

Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
20:54Сегодня

США раньше всех доверят Польше единую систему управления ПВО и ПРО

20:16Сегодня

Россия поменяет военную доктрину

19:24Сегодня

Россия вернула наследие Колчака

Наука и техника00:0217 ноября

Льют в уши

Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
16:49Сегодня

ВМС США и ВМФ России начали подводную игру в кошки-мышки

15:52Сегодня

Турция попробует «совместить» F-35 и С-400

15:05Сегодня

Раскрыта неизвестная причина старения и рака

Наука и техника00:0115 ноября

Токсичные отношения

США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
13:53Сегодня

Названа частая причина опасных проблем с сердцем

12:31Сегодня

Объяснено появление загадочного километрового кратера

10:53Сегодня

Илон Маск представил неуязвимый пикап будущего

Россия
Установлена личность второго участника расправы над солдатом в Сирии
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
Появились подробности отставки Ельцина
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Россиянин три раза ударил бывшую девушку ножом в грудь и бросил в лесу
Согласован порядок продажи «красивых» номеров
Россияне покупали их за сотни тысяч рублей. Почему даже теперь они будут доступны не всем
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Все материалы
Мир
В Швеции пожаловались на страх россиян посещать страну
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Берлускони попал в больницу
Пошли стеной
 
Женщин не позвали на дискуссию о правах женщин
Судный день в Мекке
40 лет назад мусульмане устроили бойню в святыне. Так зарождался исламский терроризм
Российский корабль обвинили во вторжении в Швецию
Все материалы
Бывший СССР
На Украине уволят замминистра за переписку с пранкером
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
На Украине возбудили дело о слежке за оппозиционерами
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
В Абхазии при нападении на вора в законе погибли три человека
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Депутата от партии Зеленского уличили в связи с убийцами активиста Евромайдана
Все материалы
Экономика
Украина пообещала оставить Коломойского без Приватбанка
Капитал-шоу
Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
Путин дал российской экономике три года на рост
Владимир БетелинСтрасти по «Корунду»
Для чего академик РАН Владимир Бетелин вовлекает в акционерный конфликт главу «Ростеха»
Украина застыла между США и Китаем в продаже ведущей компании
Перестраховались
Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
США спасли важную российскую отрасль от краха
Все материалы
Силовые структуры
В МВД раскрыли сроки создания киберполиции по борьбе с наркотиками в сети
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
После слов Путина о краже сотен миллионов началась вторая волна расследований
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились детали расследования о воровстве на Восточном после критики Путина
Борис Ельцин Царь-пушки
От нагана до катаны: какое оружие дарят российским политикам, чиновникам и бизнесменам
ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей
Все материалы
Наука и техника
Обнаружен сближающийся с Землей второй «челябинский метеорит»
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
США раньше всех доверят Польше единую систему управления ПВО и ПРО
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Россия поменяет военную доктрину
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Россия вернула наследие Колчака
Все материалы
Спорт
Роналду отреагировал на непопадание в состав «Ювентуса»
«Манчестер Сити» в шаге от крушения надежд
У «Челси» шесть побед кряду. Смотрите трансляцию матча с «Манчестер Сити» в подарок
Отец Черышева рассказал об отказе сына выступать в России
«Черчесов правильно поступил, когда не взял меня на ЧМ»
 
Роналду остался вне состава «Ювентуса»
Соня Хенье и Адольф Гитлер«Она была настоящей сукой!»
Дружба с Гитлером, богатство и успех в Голливуде: как жила лучшая фигуристка в истории
Канадский фигурист рассказал об отношениях с Медведевой
Все материалы
Культура
Мединский поведал о своем увлечении игрой Doom
Главная новая музыка
Рэперша-мем, звезда российского техно и опус от отца трип-хопа
Мединский объяснил сравнение историка-расчленителя Соколова с Джокером
Святая простота
Эта певица рассталась с Робертом Паттинсоном и записала альбом года. Стоит ли ее слушать?
Россиян призвали игнорировать концерты Ротару
Свингеры и свинг
Он застал сексуальную революцию и главных рок-звезд 1960-х. Умер фотограф Терри О'Нилл
Мединский признался в желании иметь побольше денег в тяжелые моменты хандры
Все материалы
Интернет и СМИ
Жена унизила супруга неосторожным словом о работе и попала под шквал критики
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Разработчик объяснил появление украинского Крыма в чеченской соцсети
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
Дом журналиста атаковал баран
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Фанатам порно предоставят пожизненный безлимит
Все материалы
Ценности
Девушка Роналду снялась топлес
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
51-летняя звезда «Кинг-Конга» вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Актер оголил «кукольный» пах ради модной съемки
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Victoriaʼs Secret впервые за четверть века отменил ежегодный показ нижнего белья
Все материалы
Путешествия
Россиянин прихватил на борт самолета гонконгские «сувениры» и получил штраф
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Запуск паромов между Крымом и Турцией опровергли
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Между Турцией и Крымом начали ходить паромы
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
В Нидерландах задумались о запрете марихуаны для туристов
Все материалы
Из жизни
Собака лизнула хозяина и довела его до мучительной смерти
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Женщина 26 лет играла в лотерею с одними и теми же числами и разбогатела
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Леопарды растерзали шестерых детей и привели деревню в ужас
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Мужчина ограбил банк и попросил поймать себя
Все материалы
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
Первый видеообзор Mercedes-Maybach GLS
Всё, что стоит знать о внедорожнике Maybach — подробное описание и эксклюзивное видео
Внедорожный Maybach: все подробности
В роскошной линейке Mercedes-Benz появился новый внедорожник
Volkswagen Jetta
Мечта таксиста или тизер восьмого Гольфа?
Chery привезет в Россию премиальный кроссовер
Для пикапа Tesla подготовили походный вариант со встроенной палаткой
В России отзывают более девяти тысяч кроссоверов Audi Q5
Все материалы
Дом
Стало известно о возможной афере с квартирой звезды советского кино
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Замок Галкина и Пугачевой испортили птицы
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Жителей сотни квартир в российском городе лишили возможности ходить в туалет
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Россиянин 20 лет скрывал от жены факт продажи общей квартиры
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы