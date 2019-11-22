Стало известно о последнем звонке аспиранта МГУ перед падением с седьмого этажа

Перед смертью выпавший из окна аспирант МГУ Дмитрий Николаенко позвонил матери и сообщил, что ощущает, как «за дверями стоит вор или преступник». Об этом женщина рассказала «Московскому комсомольцу».

По словам матери, Николаенко позвонил ей в 04:26 и рассказал о воре. Мать посоветовала ему вызвать полицию. Женщина отметила, что они всегда созванивались в такое время, потому что Николаенко рано ложился и рано вставал, чтобы продолжить учебу. В этот раз он сообщил, что пойдет снова спать.

Мать также рассказала, что в 05:02 от него был пропущенный вызов и она написала смс-сообщение с просьбой перезвонить. В 06:00 полиция сообщила матери о смерти сына.

Николаенко жил в комнате с соседом, однако тот редко в ней появлялся. Мать рассказала, что сын окончил школу с отличием, после чего поступил на бюджетное отделение в Высшую школу экономики на экономический факультет. После выпуска он работал репетитором, преподавал, а три года назад поступил в МГУ. Летом 2020 он должен был защищать кандидатскую диссертацию.

Ранее 22 ноября стало известно, что в Москве 32-летний аспирант МГУ имени Ломоносова выпал из окна седьмого этажа общежития на Воробьевых горах и погиб. По предварительным данным, на момент происшествия молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. Перед этим в общежитие вызвали полицию, так как в одной из комнат на седьмом этаже кто-то кричал, что его убивают и ему нужна помощь. Когда сотрудники ведомства зашли в комнату, то увидели человека в неадекватном состоянии, который бегал по помещению. Полицейские попытались его успокоить, но тот подошел к окну и выпал оттуда.

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