В России создадут Арктический центр судостроения и судоремонта

В Мурманской области на базе трех предприятий Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) будет создан Арктический центр судостроения и судоремонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

«Буквально сегодня финализировали решение с ОСК, Мурманской областью по консолидации трех предприятий ("Нерпа", 35-й судоремонтный завод и 10-й судоремонтный завод)... по созданию на базе этих предприятий Арктического центра судостроения и судоремонта», — сказал министр.

Он отметил, что создание центра позволит консолидировать ресурсы, повысить управляемость, оптимизировать издержки и сконцентрировать ресурсы на этих предприятиях.

На сайте Минпромторга также сообщается, что правительство Мурманской области и ОСК подписали соглашение о сотрудничестве в области создания в регионе морехозяйственного комплекса «Полярный» на базе 1-го судоремонтного завода.

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