Главу подмосковного Чехова уличили в краже недвижимости

Руководитель подмосковного города Чехова Марина Кононова задержана сотрудниками Следственного комитета, ей предъявлено обвинение в мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Следователи полагают, что чиновница незаконным образом вывела из муниципальной собственности здание общей площадью 330 квадратных метров. Кадастровая стоимость объекта — более 7,3 миллиона рублей, действия обвиняемой подпадают под статью о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

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Как рассказали агентству в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области, в ходе допроса обвиняемая дала признательные показания. В пятницу, 22 ноября, следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении чиновницы меры пресечения. Кононову планируется проверить на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Согласно информации на сайте администрации города Чехова, Марина Кононова в период с 1993 по 2001 год возглавляла управление экономики и финансов в администрации Чеховского муниципального района, с 2009 года была назначена на должность заместителя главы муниципалитета. В декабре 2015-го по итогам заседания Совета депутатов Чеховского района Кононову назначили руководителем администрации муниципалитета.

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